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Факты / Мир
Людмила Богданова |

Их выдавали 70 лет: IKEA больше не будет создавать каталогов с товарами

Шведская компания IKEA прекратит создавать каталоги с товарами, которые выпускали 70 лет подряд. Каталог на 2021 год, который изготовили в октябре, станет последним.

Такое решение принято в связи с переходом на онлайн-продажи. Однако заместитель генерального директора Конрад Грюсс заявил, что компания продолжит показывать свои интерьерные решения другими способами.

На следующий годы IKEA выпустит специальную книгу и отпразднует годовщину каталога. Первый печатный каталог выпустили в 1951 году, а в 2000 его начали сочетать с онлайн-версией.

За год продажи компании в интернете выросли на 45%. Этому в частности способствовала пандемия коронавируса, ведь многие обустраивали собственные офисы или школы дома.

Читайте: IKEA открыла продажи в Украине: как купить и получить товары

Компания IKEA планирует открыть свой первый магазин в Украине до конца 2020 года. Она подписала контракт с одним из торговых центров в Киеве, где разместится торговая площадь.

Где именно появится магазин IKЕА в Украине, смотрите на Фактах ICTV.

Источник: CNN

Фото: Dreamstime

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