1 февраля умер украинский режиссер и продюсер Сергей Проскурня.

Его не стало 64 году жизни.

— Огромная потеря для меня, для всех нас… Пишу о тебе в прошедшем времени и не верю… Разрывается сердце от боли, — написал экс-министр культуры Евгений Нищук.

В то же время причину смерти он не назвал.

Сергей Проскурня родился 28 ноября 1957 года во Львове. Жизнь посвятил театру, работал режиссером и продюсером.

Был лауреатом премий Национального союза театральных деятелей Украины Эксперимент (2001 года) и имени Сергея Данченко (2017 года).

Читайте Умер актер Армен Джигарханян

Смерть Ким Ки Дука

11 декабря 2020 года ушел из жизни известный южнокорейский режиссер Ким Ки Дук.

Он скончался от коронавируса, вскоре ему должно было исполниться 60 лет.

Подробнее о смерти Ким Ки Дука читайте на Фактах ICTV.

Источник: Евгений Нищук