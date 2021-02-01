1 лютого помер український режисер та продюсер Сергій Проскурня.

Його не стало на 64 році життя.

– Величезна втрата для мене, для усіх нас… Пишу про тебе у минулому часі та не вірю… Розривається серце від болю, – написав екс-міністр культури Євген Нищук.

Водночас причину смерті він не назвав.

Сергій Проскурня народився 28 листопада 1957 року у Львові. Життя присвятив театру, працював режисером та продюсером.

Був лауреатом премій Національної спілки театральних діячів України Експеримент (2001 року) та імені Сергія Данченка (2017 року).

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Смерть Кім Кі Дука

11 грудня 2020 року пішов з життя відомий південнокорейський режисер Кім Кі Дук.

Він помер від коронавірусу, незабаром йому мало виповнитися 60 років.

Детальніше про смерть Кім Кі Дука читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Євген Нищук