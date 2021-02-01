Украина планирует до конца 2021 года вывести на орбиту Земли собственный спутник Сич 2-30 (2-1).

Это будет способствовать решению ряда задач в сферах экономики, силовых структур, а также поможет сэкономить бюджетные средства.

— Мы должны принять все необходимые меры, чтобы это произошло до конца 2021, года 30-летия независимости Украины. И это вполне реально при условии максимально эффективной работы, — отметил вице-премьер-министр, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский.

По его словам, Украине необходим собственный спутник, ведь сейчас страна покупает услуги, которые предоставляются подобными аппаратами, у других стран.

Запуск Украиной спутника

В 1995 году Украина стала полноценным космическим государством.

Тогда страна запустила первый собственный спутник Сич-1 украинской ракетой Циклон.

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Источник: Олег Уруский

Фото: Олег Уруский