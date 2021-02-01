PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство
Людмила Грубнік |

Це реально: Україна планує до кінця 2021 року вивести на орбіту супутник

Україна планує до кінця 2021 року вивести на орбіту Землі власний супутник Січ 2-30 (2-1).

Олег Уруський

Це сприятиме вирішенню низки завдань у сферах економіки, силових структур, а також допоможе зекономити бюджетні кошти.

– Ми повинні здійснити всі необхідні заходи, щоб це відбулося до кінця 2021 року, року 30-річчя незалежності України. І це цілком реально за умови максимально ефективної роботи, – зазначив віце-прем’єр-міністр, міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський.

За його словами, Україні необхідний власний супутник, адже нині країна купує послуги, які надаються подібними апаратами, у інших країн.

Запуск Україною супутника

У 1995 році Україна стала повноцінною космічною державою.

Читайте
$350 млн: українська компанія планує залучити інвестиції у будівництво ракети

Тоді країна запустила перший власний супутник Січ-1 українською ракетою Циклон.

Детальніше про запуск Україною супутника читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Олег Уруський

Фото: Олег Уруський

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка