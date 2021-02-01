Україна планує до кінця 2021 року вивести на орбіту Землі власний супутник Січ 2-30 (2-1).

Це сприятиме вирішенню низки завдань у сферах економіки, силових структур, а також допоможе зекономити бюджетні кошти.

– Ми повинні здійснити всі необхідні заходи, щоб це відбулося до кінця 2021 року, року 30-річчя незалежності України. І це цілком реально за умови максимально ефективної роботи, – зазначив віце-прем’єр-міністр, міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський.

За його словами, Україні необхідний власний супутник, адже нині країна купує послуги, які надаються подібними апаратами, у інших країн.

Запуск Україною супутника

У 1995 році Україна стала повноцінною космічною державою.

Тоді країна запустила перший власний супутник Січ-1 українською ракетою Циклон.

Детальніше про запуск Україною супутника читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Олег Уруський

Фото: Олег Уруський