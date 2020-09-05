25 лет первому отечественному спутнику. Как Украина стала космической державой

31 августа 1995 Украина стала полноценной космической державой. Мы запустили первый собственный спутник Сич-1 украинской ракетой Циклон.

Запуск спутника не случайность, а следствие стратегического решения. После обретения независимости, Украина искала свое место в мире. Начало 1990-х годов — это забастовки шахтеров, инфляция 10 тыс. %, постоянные неплатежи.

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В 1994 году президентом становится Леонид Кучма, который три десятилетия отдал космосу в качестве конструктора и руководителя легендарного Южмаша.

Секретарем новообразованого Совета национальной безопасности и обороны становится еще один бывший южмашевец — Владимир Горбулин. Новая власть решила сделать ставку на космос, на высокотехнологичную отрасль — как шанс выйти из кризиса.

Но сделать прорыв было очень непросто. От СССР Украина получила лишь кусок ракетно-космической отрасли — производственные мощности. Мы могли делать ракеты, но управление полетами осталось в Москве.

За короткое время нужно было создать основу новой ракетно-космической отрасли — то, на что у других государств шли десятилетия, Украина сделала несколько лет. Было создано Национальное космическое агентство.

Не менее важным было сохранить профессионалов в Днепре — в КБ Южное и на заводе Южмаш. Нельзя было допустить, чтобы такие специалисты оказались на улице, иначе тогда космос для Украины был бы закрытым навсегда.

Первенцем национальной космической программы и стал спутник Сич, — вспоминает один из руководителей проекта Эдуард Кузнецов.

Запуск спутника стал не только вопросом национального престижа, он почти сразу продемонстрировал важность использования космоса для украинской экономики.

Следующей амбициозной целью стал полет первого космонавта уже независимой Украины — об этом лично договорился Леонид Кучма с президентом США Биллом Клинтоном. В ноябре 1997 года гимн Украины прозвучал в космосе.

Следующий шаг — уникальный международный проект Морской старт. Украинская зона ответственности и самое главное в нем — ракета Зенит. Носитель, который Илон Маск считает лучшим в мире после своих ракет.

Благодаря этим успехам с конца 1990-х годов Украина ежегодно входила в топ пятерку космических государств мира. Но с середины нулевых годов темп потерян. Государство выделяет на космос лишь треть от обещанных выплат. Тогда как Украина способна и производить, и запускать ракеты в космос.

В мире сейчас стартует новая космическая эра – Илон Маск запускает многоразовые ракеты и планирует полет на Марс, НАСА активно готовится к возвращению в Луну.

Южмаш и КБ Южное разрабатывает проект лунного поселка. Разработанный в Днепре космический аппарат может доставить на поверхность Луны груз массой до 150 кг и уже прошел сотни испытаний.

В Днепре используют прогрессивную технологию 3D печати спутников и это подтверждение того, что несмотря на все — Украина остается в элитном клубе космических держав. А история космического успеха Украины на грани второго и третьего тысячелетия доказывает — правильно выбранная стратегия может приносить результат по самым высоким мировым стандартам.

Фильм о Украино-американской компании Firefly Aerospace

Ракетостроительная компания Firefly Aerospace анонсировала выход первого документального фильма о космическом стартапе. Официальный трейлер уже доступен к просмотру с украинским дубляжом на Youtube-канале соучредителя компании — международного бизнесмена Макса Полякова.

Всю историю Firefly Aerospace с момента создания, банкротства и возрождения снимала творческая студия Edwards Media. С 2016 года команда во главе с режиссером Скоттом Эдвардсом создает независимый документальный фильм о компании Firefly.

Кроме первых лиц, в съемках фильма также принимают участие сотрудники, журналисты специализированных космических изданий, эксперты отрасли и местные жители, которые живут по соседству с Firefly в Остине, Техас.