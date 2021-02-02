На Прикарпатье водоканал объявил тендер на покупку презервативов

В Ивано-Франковской области коммунальное предприятие Коломыяводоканал объявило тендер на закупку духов, средств гигиены и презервативов.

Тендер проводится официально через систему ProZorro.

Всего предприятие планирует закупиться на 15 тыс. грн. Каждого вида товара планируют приобрести по 1 тыс. штук.

Согласно информации на сайте ProZorro, то предприятие еще 31 января подписало необходимый контракт. Поставщиком выступает частное предприятие ТИС.

Тендер на Land Cruiser Prado Prestige+

В Киеве уволили руководителя коммунального предприятия Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева. Коммунальщики объявили тендер на ProZorro на приобретение Land Cruiser Prado Prestige+.

На ProZorro проводили тендер на закупку Land Cruiser Prado за 1 млн 495 тыс. грн. Он должен завершиться 4 декабря. Авто чиновники планировали получить 31 декабря.