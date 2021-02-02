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Факты / Украина
Євгенія Шапоренко |

На Прикарпатье водоканал объявил тендер на покупку презервативов

В Ивано-Франковской области коммунальное предприятие Коломыяводоканал объявило тендер на закупку духов, средств гигиены и презервативов.

На Прикарпатье водоканал объявил тендер на покупку презервативов

Тендер проводится официально через систему ProZorro.

Всего предприятие планирует закупиться на 15 тыс. грн. Каждого вида товара планируют приобрести по 1 тыс. штук.

Согласно информации на сайте ProZorro, то предприятие еще 31 января подписало необходимый контракт. Поставщиком выступает частное предприятие ТИС.

На Прикарпатье водоканал объявил тендер на покупку презервативов

Тендер на Land Cruiser Prado Prestige+

В Киеве уволили руководителя коммунального предприятия Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева. Коммунальщики объявили тендер на ProZorro на приобретение Land Cruiser Prado Prestige+.

На ProZorro проводили тендер на закупку Land Cruiser Prado за 1 млн 495 тыс. грн. Он должен завершиться 4 декабря. Авто чиновники планировали получить 31 декабря.

Фото: Depositphotos

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