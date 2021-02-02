На Прикарпатті водоканал оголосив тендер на купівлю презервативів

В Івано-Франківській області комунальне підприємство Коломияводоканал оголосило тендер на закупівлю парфумів, засобів гігієни та презервативів.

Тендер проводить офіційно через систему ProZorro.

Загалом підприємство планує закупитися на 15 тис. грн. Кожного виду товару планують придбати по 1 тис. штук.

Згідно з інформацією на сайті ProZorro, то підприємство ще 31 січня підписало необхідний договір. Постачальником виступає приватне підприємство ТІС.

Тендер на Land Cruiser Prado Prestige+

У листопаді минулого року у Києві звільнили керівника комунального підприємства Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд міста Києва. Комунальники оголосили тендер на ProZorro на придбання Land Cruiser Prado Prestige+.

На ProZorro проводили тендер на закупівлю Land Cruiser Prado за 1 млн 495 тис. грн. Він мав би завершитися 4 грудня. Авто чиновники планували отримати 31 грудня.