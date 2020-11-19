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Факты / Украина
Євгенія Шапоренко |

Хотел приобрести Land Cruiser за 1,5 млн: Кличко уволил коммунальщика

В Киеве уволили руководителя коммунального предприятия Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева. Коммунальщики объявили тендер на ProZorro на приобретение Land Cruiser Prado Prestige+.

— Решение о закупке нового автомобиля руководство предприятия приняло самостоятельно. В нарушение приказа Департамента транспортной инфраструктуры, согласно которому все закупки коммунальных предприятий обязательно согласуются с профильным департаментом и Департаментом внутреннего финансового контроля и аудита КГГА, — заявил столичный мэр Виталий Кличко.

Торги на ProZorro уже отменили, а директора коммунального предприятия уволили.

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На ProZorro проводили тендер на закупку Land Cruiser Prado за 1 млн 495 тыс. грн. Он должен завершиться 4 декабря. Авто чиновники планировали получить 31 декабря.

Хотел приобрести Land Cruiser за 1,5 млн: Кличко уволил коммунальщика

$1 млн за должность

В Ровенской области экс-правоохранитель хотел купить должность главы ГУНП в Ровенской области за $1 млн.

Такую сумму он готов был заплатить сотруднику отдела кадров, надеясь, что он поспособствует успешному прохождению конкурса.

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