Президент Владимир Зеленский, министр здравоохранения Максим Степанов и премьер-министр Денис Шмыгаль могут получить прививку от коронавируса вне очереди. Таким образом они покажут пример для населения и будут популяризировать вакцинацию.

Об этом глава Министерства здравоохранения Максим Степанов рассказал в эфире одного из телеканалов. По его словам, президент не против такой инициативы.

— Владимир Зеленский полностью готов к вакцинации и хочет это сделать, чтобы люди увидели, что это безопасно.

По словам Степанова, для реализации замысла необходимо внести изменения в план вакцинации. Глава Минздрава надеется, что с началом вакцинации украинцы изменят свое отношение к ней. Он планирует, что прививки получат не менее 60% граждан.

Вакцинация в Украине

По данным Минздрава, Украина может получить вакцину от коронавируса в середине февраля. В рамках инициативы по распределению препарата COVAX, в Украину поступит препарат фармацевтических компаний Pfizer и BionTech.

В ближайшее время заработает онлайн-платформа, на которой можно будет записаться на прививку.