Украина получит первую партию вакцин против коронавируса через две недели. Их предоставят в рамках глобальной инициативы COVAX.

Об этом во время брифинга заявил заместитель министра здравоохранения по вопросам европейской интеграции Игорь Иващенко.

— Украина начнет вакцинацию в феврале. А значит, через две недели получит вакцины. Наша страна вошла в список стран, которым глобальная инициатива COVAX предоставит вакцины против Covid-19 в пределах первой волны распределения, — заявил он.

Иващенко уточнил, что сейчас подтверждено получение Украиной 117 тысяч доз вакцин производства Pfizer и BionTech.

До 14 февраля предполагается, что Украина предоставит дополнительный запрос по увеличению количества доз вакцины Pfizer, которое запланировано получить во втором квартале 2021 года.

Также для Украины подтвердили поставки вакцины от компании AstraZeneca — от 2,2 млн до 3,7 млн доз.

Коронавирус в Украине

В Украине по состоянию на 1 февраля обнаружили 2 030 новых случаев коронавируса, всего — 1 221 485.

За последний день в Украине провели 12 825 тестирований (в частности методом ПЦР — 9 873, методом ИФА — 2 952).