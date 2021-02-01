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Факты / Украина / Общество
Анастасія Дячкіна |

Украина получит вакцины от Covid-19 через две недели — Минздрав

Украина получит первую партию вакцин против коронавируса через две недели. Их предоставят в рамках глобальной инициативы COVAX.

Вакцинация

Об этом во время брифинга заявил заместитель министра здравоохранения по вопросам европейской интеграции Игорь Иващенко.

— Украина начнет вакцинацию в феврале. А значит, через две недели получит вакцины. Наша страна вошла в список стран, которым глобальная инициатива COVAX предоставит вакцины против Covid-19 в пределах первой волны распределения, — заявил он.

Иващенко уточнил, что сейчас подтверждено получение Украиной 117 тысяч доз вакцин производства Pfizer и BionTech.

До 14 февраля предполагается, что Украина предоставит дополнительный запрос по увеличению количества доз вакцины Pfizer, которое запланировано получить во втором квартале 2021 года.

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Также для Украины подтвердили поставки вакцины от компании AstraZeneca — от 2,2 млн до 3,7 млн доз.

Коронавирус в Украине

В Украине по состоянию на 1 февраля обнаружили 2 030 новых случаев коронавируса, всего — 1 221 485.

За последний день в Украине провели 12 825 тестирований (в частности методом ПЦР — 9 873, методом ИФА — 2 952).

За сутки 5 131 пациент выздоровел от Covid-19, всего — 1 023 915.

Фото: Pexels

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