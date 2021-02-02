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Факти / Україна
Людмила Богданова |

Зеленський, Шмигаль та Степанов можуть вакцинуватися позачергово

Президент Володимир Зеленський, міністр охорони здоров’я Максим Степанов та прем’єр-міністр Денис Шмигаль можуть отримати щеплення від коронавірусу позачергово. Таким чином вони покажуть приклад для населення та будуть популяризувати вакцинацію.

Зеленський, Шмигаль і Степанов

Про це очільник Міністерства охорони здоров’я Максим Степанов розповів у ефірі одного з телеканалів. За його словами, президент не проти такої ініціативи.

– Володимир Зеленський повністю готовий до вакцинації і хоче це зробити, щоб люди побачили, що це безпечно.

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За словами Степанова, для реалізації задуму необхідно внести зміни у план вакцинації. Очільник МОЗ сподівається, що з початком вакцинації українці змінять своє ставлення до неї. Він планує, що щеплення отримають щонайменше 60% громадян.

Вакцинація в Україні

За даними МОЗ, Україна може отримати вакцину від коронавірусу в середині лютого. У рамках ініціативи з розподілу препарату COVAX, до України надійде препарат фармацевтичних компаній Pfizer і BionTech.

Найближчим часом запрацює онлайн-платформа, на якій можна буде записатися на щеплення.

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