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Факты / Украина
Валентина Летяк |

Председателя ОАСК Вовка принудительно доставят в суд — ВАКС

Председатель Окружного административного суда Киева Павел Вовк, подозреваемый в создании преступной организации и захвате власти, 3 февраля не пришел в Высший антикоррупционный суд, где должны были избирать меру пресечения в виде залога.

ГПУ вручила підозру Павлу Вовку

Поэтому ВАКС удовлетворил ходатайство прокурора САП о принудительном доставлении Вовка в суд.

— Лицо, в отношении которого рассматривалось ходатайство, в суд не явилось и о причинах неявки не сообщило. Поэтому в судебном заседании прокурор САП заявил ходатайство о приводе указанного лица в суд. Следственный судья ходатайство удовлетворил, — говорится в сообщении.

Выполнить решение должны соответствующие подразделения Национального антикоррупционного бюро Украины.

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НАБУ обвиняет председателя Окружного админсуда Киева Павла Вовка в узурпации судебной власти в стране, неправосудных решениях в пользу политических элит и бизнесменов.

Бюро опубликовало записи разговоров судей ОАСК, как доказательство по делу.

По версии следствия, Волк возглавил преступную организацию, целью которой был захват государственной власти.

3 ноября 2020 года Вовка объявили в розыск.

Источник: ВАКС

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