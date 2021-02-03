Голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк, підозрюваний у створенні злочинної організації та захопленні влади, 3 лютого не прийшов до Вищого антикорупційного суду, де мали обирати запобіжний захід у вигляді застави.
Тому ВАКС задовольнив клопотання прокурора САП щодо примусового приводу Вовка до суду.
– Особа, щодо якої розглядалося клопотання, до суду не з’явилася та про причини неприбуття не повідомила. Тож, у судовому засіданні прокурор САП заявив клопотання про привід вказаної особи до суду. Слідчий суддя клопотання задовольнив, – йдеться у повідомленні.
Виконати ухвалу мають відповідні підрозділи Національного антикорупційного бюро України.
НАБУ звинувачує голову Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка в узурпації судової влади в країні, неправосудних рішеннях на користь політичних еліт та бізнесменів.
Бюро опублікували записи розмов суддів ОАСК, як доказ у справі.
За версією слідства, Вовк очолив злочинну організацію, метою якої було захоплення державної влади.
3 листопада 2020 року Вовка оголосили в розшук.
Джерело: ВАКС