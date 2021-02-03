Санкции против народного депутата Тараса Козака и его телевизионных каналов 112 Украина, ZIK и Newsone, вероятно, были введены в связи с преступной схемой поставок угля из ОРДЛО.

Согласно расследованиям, поставки топлива с временно оккупированных территорий напрямую связаны с финансированием терроризма. Таким образом Тарас Козак нарушил закон Украины о финансировании терроризма.

Кроме того, заседание Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против Козака и связанных с ним лиц, проходило в необычном формате. Участники не обсуждали вопрос, а по очереди голосовали за решение.

Санкции против Козака

Вечером 2 февраля стало известно о санкциях против Тараса Козака — представителя партии Оппозиционная платформа За жизнь.

Соответствующий документ подписал президент Владимир Зеленский после решения СНБО.

Согласно ему, телеканалы, принадлежащие депутату ОПЗЖ, прекращают вещание на украинских радиочастотах. Среди них — 112 Украина, ZIK и Newsone.