Санкции против народного депутата Тараса Козака и его телевизионных каналов 112 Украина, ZIK и Newsone, вероятно, были введены в связи с преступной схемой поставок угля из ОРДЛО.
Согласно расследованиям, поставки топлива с временно оккупированных территорий напрямую связаны с финансированием терроризма. Таким образом Тарас Козак нарушил закон Украины о финансировании терроризма.
Кроме того, заседание Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против Козака и связанных с ним лиц, проходило в необычном формате. Участники не обсуждали вопрос, а по очереди голосовали за решение.
Санкции против Козака
Вечером 2 февраля стало известно о санкциях против Тараса Козака — представителя партии Оппозиционная платформа За жизнь.
Соответствующий документ подписал президент Владимир Зеленский после решения СНБО.
Согласно ему, телеканалы, принадлежащие депутату ОПЗЖ, прекращают вещание на украинских радиочастотах. Среди них — 112 Украина, ZIK и Newsone.