PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина
Людмила Богданова |

Наступление на свободу слова: глава союза журналистов о блокировании телеканалов

Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) отреагировал на блокирование трех украинских телеканалов — 112 Украина, ZIK и Newsone. Председатель НСЖУ Сергей Томиленко назвал решение “чрезвычайной ситуацией”.

Наступление на свободу слова: глава союза журналистов о блокировании телеканалов

Глава союза осудил блокирование, указав, что оно противоречит свободе слова. Такой шаг, по его словам, ограничивает права на работу сотни работников СМИ.

Томиленко добавил, что сообщит о ситуации международные организации по защите журналистов. Его возмутило, что блокирование произошло без суда. Ведь по его словам, каждое медиа отвечает за свою деятельность в рамках закона.

— Политическая принадлежность украинских владельцев зарегистрированных в Украине СМИ — не преступление.

Читайте
Это просто бомба! Реакция сети на санкции против Козака и его телеканалы

Блокировка телеканалов-пропагандистов

Вечером 2 февраля стало известно о санкциях в отношении ряда украинских медиа — телеканалов 112 Украина, ZIK и Newsone.

Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский после принятия решения на заседании Совета по национальной безопасности и обороны. Указанные телеканалы прекратили вещание.

Теги:
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх