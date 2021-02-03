Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) отреагировал на блокирование трех украинских телеканалов — 112 Украина, ZIK и Newsone. Председатель НСЖУ Сергей Томиленко назвал решение “чрезвычайной ситуацией”.

Глава союза осудил блокирование, указав, что оно противоречит свободе слова. Такой шаг, по его словам, ограничивает права на работу сотни работников СМИ.

Томиленко добавил, что сообщит о ситуации международные организации по защите журналистов. Его возмутило, что блокирование произошло без суда. Ведь по его словам, каждое медиа отвечает за свою деятельность в рамках закона.

— Политическая принадлежность украинских владельцев зарегистрированных в Украине СМИ — не преступление.

Блокировка телеканалов-пропагандистов

Вечером 2 февраля стало известно о санкциях в отношении ряда украинских медиа — телеканалов 112 Украина, ZIK и Newsone.

Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский после принятия решения на заседании Совета по национальной безопасности и обороны. Указанные телеканалы прекратили вещание.