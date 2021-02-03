Санкції проти народного депутата Тараса Козака та його телевізійних каналів 112 Україна, ZIK та Newsone, ймовірно, були запроваджені у зв’язку зі злочинною схемою постачання вугілля з ОРДЛО.

Відповідно до розслідувань, постачання палива з тимчасово окупованих територій прямо пов’язане з фінансуванням тероризму. Таким чином Тарас Козак порушив закон України про фінансування тероризму.

Крім того, засідання Ради національної безпеки та оборони щодо запровадження санкцій проти Козака та пов’язаних з ним осіб, проходило в незвичному форматі. Учасники не обговорювали питання, а по черзі голосували за рішення.

Санкції проти Козака

Увечері 2 лютого стало відомо про санкції проти Тараса Козака – представника партії Опозиційна платформа За життя.

Відповідний документ підписав президент Володимир Зеленський після рішення РНБО.

Відповідно до нього, телеканали, що належать депутату ОПЗЖ, припиняють мовлення на українських радіочастотах. Серед них – 112 Україна, ZIK та Newsone.