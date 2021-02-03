Это усилия, направленные против гибридной агрессии России, на защиту суверенитета и территориальной целостности. Так в Посольстве США в Украине прокомментировали блокирование каналов 112, Newsone и Zik.

— США поддерживают усилия в противодействии злонамеренному влиянию России, приложенные вчера Украиной в защиту своего суверенитета и территориальной целостности и согласно украинскому законодательству, — говорится в заявлении.

В американском посольстве также отметили, что все страны должны объединиться в борьбе с распространением дезинформации как оружия в информационной войне против суверенных государств.

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Президент Украины Владимир Зеленский вечером 2 февраля подписал указ, которым ввел санкции против телеканалов 112 Украина, ZIK и Newsone.

Из-за санкций ни один из них не транслируется в Украине.

Кроме того, Министерство культуры и информационной политики Украины планирует обратиться к руководству YouTube относительно прекращении распространения контента NewsOne, ZIK, 112 Украина через альтернативные каналы видеохостинга.

Источник: U.S. Embassy Kyiv Ukraine