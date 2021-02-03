В Кремле прокомментировали решение президента Украины Владимира Зеленского применить санкции в отношении украинских телеканалов 112.Украина, Newsone и ZIK, принадлежащих депутату Тарасу Козаку.

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в России это решение осуждают.

— Мы можем только осудить такие действия украинской власти. Безусловно, ограничения и запрет деятельности телеканалов — это то, что не соответствует ни международным нормам и стандартам, ни всеобщему пониманию свободы СМИ, — сказал Песков.

По его словам, санкции против СМИ — “это те события, на которые следует обратить внимание ОБСЕ и другим международным организациям”.

Песков добавил, что ограничения или запрет деятельности телеканалов не соответствует международным нормам и стандартам, а также общему пониманию свободы СМИ.

Также Песков отреагировал на слова пресс-секретаря Зеленского Юлии Мендель, которая заявила, что финансирование каналов, попавших под санкции, происходило из России.

— Я не знаю, о какой поддержке вы говорите и что вы имеете в виду, — ответил Песков.

Вечером 2 февраля Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций к депутату ОПЗЖ Тараса Козака.

Согласно указу, телеканалы, принадлежащих Козаку, должны прекратить вещание на украинском радиочастотных ресурсах. Среди них три медиа — 112 Украина, ZIK и Newsone.

На следующий день Зеленский прокомментировал свое решение, заявив, что Украина решительно поддерживает свободу слова, а не пропаганду, финансируемую государством-агрессором, которая подрывает страну на пути в ЕС и евроатлантической интеграции.