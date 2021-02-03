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Факти / Україна / Політика
Валентина Летяк |

США підтримали блокування каналів 112, Newsone та Zik

Це зусилля, спрямовані проти гібридної агресії Росії, на захист суверенітету й територіальної цілісності. Так у Посольстві США в Україні прокоментували блокування каналів 112, Newsone та Zik.

США Україна

– США підтримують зусилля з протидії зловмисному впливу Росії, докладені вчора Україною на захист свого суверенітету й територіальної цілісності та відповідно до українського законодавства, – йдеться в заяві.

В американському посольстві також наголосили, що всі країни мають об’єднатися у боротьбі з поширенням дезінформації як зброї в інформаційній війні проти суверенних держав.

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Президент України Володимир Зеленський ввечері 2 лютого підписав указ, яким запровадив санкції проти телеканалів 112 Україна, ZIK та Newsone.

Через санкції жоден з них не транслюється в Україні.

Окрім того, Міністерство культури та інформаційної політики України планує звернутися до керівництва YouTube щодо припинення поширення контенту NewsOne, ZIK, 112 Україна через альтернативні канали відеохостингу.

Джерело: U.S. Embassy Kyiv Ukraine

Фото: Dreamstime

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