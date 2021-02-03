Це зусилля, спрямовані проти гібридної агресії Росії, на захист суверенітету й територіальної цілісності. Так у Посольстві США в Україні прокоментували блокування каналів 112, Newsone та Zik.
– США підтримують зусилля з протидії зловмисному впливу Росії, докладені вчора Україною на захист свого суверенітету й територіальної цілісності та відповідно до українського законодавства, – йдеться в заяві.
В американському посольстві також наголосили, що всі країни мають об’єднатися у боротьбі з поширенням дезінформації як зброї в інформаційній війні проти суверенних держав.
Президент України Володимир Зеленський ввечері 2 лютого підписав указ, яким запровадив санкції проти телеканалів 112 Україна, ZIK та Newsone.
Через санкції жоден з них не транслюється в Україні.
Окрім того, Міністерство культури та інформаційної політики України планує звернутися до керівництва YouTube щодо припинення поширення контенту NewsOne, ZIK, 112 Україна через альтернативні канали відеохостингу.
Джерело: U.S. Embassy Kyiv Ukraine