PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика
Людмила Грубнік |

Стефанчук анонсировал закон об отзыве народных депутатов

В Украине могут создать механизм отзыва народного депутата.

Верховна Рада

Такое нововведение анонсировал первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук.

— Наработаем проекты законов по вопросам, которые называются recalls: мы хотим предоставить народу возможность отозвать народных депутатов Украины, — отметил Руслан Стефанчук.

По его словам, для этого необходимо внести изменения в Конституцию Украины.

Сейчас же основанием для лишения депутатского мандата является, например, приговор по уголовному делу.

Закон о референдуме

Верховная Рада Украины приняла закон, который позволяет осуществлять народовластие через всеукраинский референдум.

Это позволит выносить на рассмотрение населения ряд решений общегосударственного значения.

Подробнее о принятии закона о референдуме читайте на Фактах ICTV.

Источник: Верховная Рада Украины, LB.UA

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх