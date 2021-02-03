В Украине могут создать механизм отзыва народного депутата.

Такое нововведение анонсировал первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук.

— Наработаем проекты законов по вопросам, которые называются recalls: мы хотим предоставить народу возможность отозвать народных депутатов Украины, — отметил Руслан Стефанчук.

По его словам, для этого необходимо внести изменения в Конституцию Украины.

Сейчас же основанием для лишения депутатского мандата является, например, приговор по уголовному делу.

Закон о референдуме

Верховная Рада Украины приняла закон, который позволяет осуществлять народовластие через всеукраинский референдум.

Это позволит выносить на рассмотрение населения ряд решений общегосударственного значения.

Подробнее о принятии закона о референдуме читайте на Фактах ICTV.

Источник: Верховная Рада Украины, LB.UA