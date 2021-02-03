В Украине могут создать механизм отзыва народного депутата.
Такое нововведение анонсировал первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук.
— Наработаем проекты законов по вопросам, которые называются recalls: мы хотим предоставить народу возможность отозвать народных депутатов Украины, — отметил Руслан Стефанчук.
По его словам, для этого необходимо внести изменения в Конституцию Украины.
Сейчас же основанием для лишения депутатского мандата является, например, приговор по уголовному делу.
Закон о референдуме
Верховная Рада Украины приняла закон, который позволяет осуществлять народовластие через всеукраинский референдум.
Это позволит выносить на рассмотрение населения ряд решений общегосударственного значения.
Подробнее о принятии закона о референдуме читайте на Фактах ICTV.
Источник: Верховная Рада Украины, LB.UA