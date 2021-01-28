Закон о референдуме: что он дает Украине

Чтобы начать референдум по тому или иному вопросу, необходимо собрать не менее 3 млн подписей граждан из двух третей областей Украины.

В то же время, из каждой области не может быть собрано менее 100 тыс. подписей. То есть области-миллионники не смогут навязать референдум всей стране.

Кроме того, важно соблюсти такие нормы относительно вопроса: он должен быть в форме вопросительного предложения, не допускать несколько толкований, не иметь подстрекательства к определенному ответу, иметь неразрывную связь между частями, если таковые имеются.

Выносить на всеукраинский референдум можно всего один вопрос. Если все требования соблюдены, то его объявление происходит указом президента или по назначению Верховной Рады (если он касается изменения территории Украины).

Процесс подготовки к всеукраинскому референдуму начинается на следующий день после опубликования указа главы государства или постановления парламента.