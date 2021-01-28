Закон о референдуме: что он дает Украине

Почему понадобился закон?
Фактически принятие закона о референдуме является выполнением обещания президента Владимира Зеленского об осуществлении народовластия через всеукраинский референдум.
Благодаря этому украинцы смогут напрямую формировать задачи для власти на ближайшее время.
В Конституции прописано, что референдум действительно является одним из важных инструментов народного волеизъявления.
– Народное волеизъявление осуществляется через выборы, референдум и другие формы непосредственной демократии, – говорится в 69 статье Основного закона.
В пояснительной записке к закону отмечается, что после отмены закона о всеукраинском референдуме от 2012 года образовался правовой вакуум, который также закрыли новыми нормами.
Новым фактором в законе является возможность проводить электронное голосование, для чего создается автоматизированная информационно-коммуникационная система, за что будет отвечать ЦИК.
Как будут начинать референдум?
Чтобы начать референдум по тому или иному вопросу, необходимо собрать не менее 3 млн подписей граждан из двух третей областей Украины.
В то же время, из каждой области не может быть собрано менее 100 тыс. подписей. То есть области-миллионники не смогут навязать референдум всей стране.
Кроме того, важно соблюсти такие нормы относительно вопроса: он должен быть в форме вопросительного предложения, не допускать несколько толкований, не иметь подстрекательства к определенному ответу, иметь неразрывную связь между частями, если таковые имеются.
Выносить на всеукраинский референдум можно всего один вопрос. Если все требования соблюдены, то его объявление происходит указом президента или по назначению Верховной Рады (если он касается изменения территории Украины).
Процесс подготовки к всеукраинскому референдуму начинается на следующий день после опубликования указа главы государства или постановления парламента.
Что можно выносить на голосование?
На всеукраинский референдум можно выносить вопросы:
- проектов законов о внесении изменений в I, III и XIII разделы Конституции (Общие положения, Выборы. Референдум, Внесение изменений в Конституцию);
- общегосударственного значения;
- отмены законов или их отдельных положений;
- изменения территории Украины.
Что нельзя выносить на голосование?
Украинцы не смогут выносить на всеукраинское голосование вопросы:
- ограничивающие или отменяющие соблюдение и реализацию конституционных прав и свобод человека;
- создающие угрозу нацбезопасности Украины, нарушающие государственный суверенитет или территориальную целостность государства, отменяющие его независимость;
- противоречащие Конституции, общепризнанным принципам и нормам международного права;
- отнесенные Конституцией или законами Украины к ведению органов правопорядка, прокуратуры или суда;
- связанные с бюджетом, налогами, амнистией;
- которые были поддержаны на референдуме, проведенном в течение последних трех лет;
- которые не были поддержаны на референдуме, проведенном в течение последнего года.
Кроме того, всеукраинский референдум нельзя проводить во время очередных или внеочередных выборов (президента, в парламент, местных) в случае, когда в Украине или ее отдельных местностях введено военное или чрезвычайное положение.
Какими будут последствия референдума?
Результаты всеукраинского референдума являются обязательными для рассмотрения и принятия в порядке, определенном Конституцией и законами Украины.
Процесс референдума должен завершиться через 15 дней после того, как Центральная избирательная комиссия объявит результаты опроса.
В отличие от выборов, всеукраинский референдум будет считаться состоявшимся, если в нем примут участие не менее 50% граждан, имеющих право на голосование. То есть люди, которым исполнилось 18 лет на момент проведения опроса и их не признали недееспособными.
Вопрос, вынесенный на референдум, считается поддержанным, если в его пользу выразится более 50% граждан, принявших в нем участие.
Когда ждать первых референдумов?
Сейчас трудно сказать, когда именно состоится первый всеукраинский референдум.
Во-первых, в мире продолжается эпидемия коронавируса, из-за чего в том числе и Украине необходимо сосредоточить ресурсы на борьбе с инфекцией. Это и закупка вакцины, и лечение граждан, и обеспечение врачей и тому подобное.
А каждый референдум, по словам спикера Дмитрия Разумкова, будет стоить около 2 млрд грн.
Во-вторых, парламенту еще нужно принять отдельный документ по электронному голосованию, чтобы была возможность проголосовать у тех, кто хочет это сделать дома.
Поэтому, скорее всего, первый референдум мы увидим только в следующем году. Однако глава государства обещал, что они могут стать достаточно устойчивым явлением уже в ближайшем будущем.