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Факти / Україна / Політика
Людмила Грубнік |

Стефанчук анонсував закон про відкликання народних депутатів

В Україні можуть створити механізм відкликання народного депутата.

Верховна Рада

Таке нововведення анонсував перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук.

– Напрацюємо проекти законів з питань, які називаються recalls: ми хочемо надати народу можливість відкликати народних депутатів України, – зазначив Руслан Стефанчук.

За його словами, для цього необхідно внести зміни до Конституції України.

Нині ж підставою позбавлення депутатського мандата є, наприклад, вирок у кримінальній справі.

Закон про референдум

Верховна Рада України ухвалила закон, який дозволяє здійснювати народовладдя через всеукраїнський референдум.

Це дозволить виносити на розгляд населення низку рішень загальнодержавного значення.

Детальніше про ухвалення закону про референдум читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Верховна Рада України, LB.UA

Фото: Dreamstime

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