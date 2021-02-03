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Факты / Украина / Общество
Людмила Грубнік |

Украина будет просить YouTube заблокировать каналы 112, Newsone и Zik

Министерство культуры и информационной политики Украины планирует направить к руководству YouTube обращение по поводу прекращения распространения контента NewsOne, ZIK, 112 Украина через альтернативные каналы видеохостинга.

YouTube

В компанию отправят соответствующее решение СНБО Украины, сообщил глава ведомства Александр Ткаченко.

— Эти каналы несут информационную угрозу национальной безопасности Украины, поскольку являются не СМИ или обычным вещателями, а частью пропагандистской войны России против Украины, — уточнил Александр Ткаченко.

Однако, по его словам, представители YouTube самостоятельно примут решение, руководствуясь собственной политикой.

Санкции против каналов

2 февраля 2021 года Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел санкции против телеканалов 112 Украина, ZIK и Newsone.

Сейчас их контент не транслируется в Украине.

Подробнее о санкциях против украинских телеканалов читайте на Фактах ICTV.

Источник: Tkachenko.UA

Фото: Dreamstime

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