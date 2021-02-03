Міністерство культури та інформаційної політики України планує направити до керівництва YouTube звернення щодо припинення поширення контенту NewsOne, ZIK, 112 Україна через альтернативні канали відеохостингу.

До компанії надішлють відповідне рішення РНБО України, повідомив очільник відомства Олександр Ткаченко.

– Ці канали несуть інформаційну загрозу національній безпеці України, оскільки є не ЗМІ чи звичайним мовником, а частиною пропагандистської війни Росії проти України, – зазначив Олександр Ткаченко.

Водночас, за його словами, представники YouTube самостійно ухвалять рішення, керуючись власною політикою.

Санкції проти каналів

2 лютого 2021 року Володимир Зеленський підписав указ, яким наклав санкції на телеканали 112 Україна, ZIK та Newsone.

Нині їхній контент не транслюється в Україні.

Детальніше про санкції проти українських телеканалів читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Tkachenko.UA