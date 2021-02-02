Зеленский ввел санкции против каналов-пропагандистов

Вечером 2 февраля Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому ряд украинских телеканалов попал под санкции.
Предварительно такое решение согласовали на заседании СНБО. Cанкции коснулись телеканалов 112 Украина, ZIK и Newsone.
Ответственность за выполнение указа Зеленского возложена на Кабмин, СБУ и Национальный банк Украины.
Что предусматривают санкции
Вместе с указом Офис президента обнародовал два приложения, где разъясняется механизм ввода и действия санкций.
По телеканалам 112 Украина, ZIK и Newsone планируется:
- запретить пользование радиочастотным ресурсом Украины;
- прекратить предоставление любых услуг, касающихся телекоммуникационной сферы;
- заблокировать активы телеканалов;
- предотвратить вывод капиталов за границу.
В сети начали появляться первые фото, свидетельствующие о прекращении вещания указанных телеканалов.
По состоянию на 00.00 3 февраля ни один из трех телеканалов, оказавшихся под санкциями, не транслируется по украинскому телевидению.
При переключении на 112, NewsOne, ZIK отображается темный экран, вещание прекращено.
В то же время на платформе YouTube стартовал спецэфир, посвящен обсуждению санкций.
По неподтвержденной информации с Telegram-каналов, приближенных к Офису президента, решение о блокировании 112, NewsOne и ZIK не было спонтанным, а готовилось долгие месяцы.
Пункты из приложений к указу Владимира Зеленского можно будет обжаловать, но это будет достаточно проблематично.