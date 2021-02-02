Вечером 2 февраля Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому ряд украинских телеканалов попал под санкции.

Предварительно такое решение согласовали на заседании СНБО. Cанкции коснулись телеканалов 112 Украина, ZIK и Newsone.

Ответственность за выполнение указа Зеленского возложена на Кабмин, СБУ и Национальный банк Украины.

Что предусматривают санкции

Вместе с указом Офис президента обнародовал два приложения, где разъясняется механизм ввода и действия санкций.

По телеканалам 112 Украина, ZIK и Newsone планируется:

запретить пользование радиочастотным ресурсом Украины;

прекратить предоставление любых услуг, касающихся телекоммуникационной сферы;

заблокировать активы телеканалов;

предотвратить вывод капиталов за границу.

В сети начали появляться первые фото, свидетельствующие о прекращении вещания указанных телеканалов.











Зеленский ввел санкции против каналов-пропагандистов / 3 фотографии

По состоянию на 00.00 3 февраля ни один из трех телеканалов, оказавшихся под санкциями, не транслируется по украинскому телевидению.

При переключении на 112, NewsOne, ZIK отображается темный экран, вещание прекращено.

В то же время на платформе YouTube стартовал спецэфир, посвящен обсуждению санкций.

По неподтвержденной информации с Telegram-каналов, приближенных к Офису президента, решение о блокировании 112, NewsOne и ZIK не было спонтанным, а готовилось долгие месяцы.

Пункты из приложений к указу Владимира Зеленского можно будет обжаловать, но это будет достаточно проблематично.