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Факты / Украина / Политика
Наташа Тарчевська |

Зеленский ввел санкции против каналов-пропагандистов

Вечером 2 февраля Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому ряд украинских телеканалов попал под санкции.

Зеленский ввел санкции против каналов-пропагандистов

Предварительно такое решение согласовали на заседании СНБО. Cанкции коснулись телеканалов 112 Украина, ZIK и Newsone.

Ответственность за выполнение указа Зеленского возложена на Кабмин, СБУ и Национальный банк Украины.

Что предусматривают санкции

Вместе с указом Офис президента обнародовал два приложения, где разъясняется механизм ввода и действия санкций.

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По телеканалам 112 Украина, ZIK и Newsone планируется:

  • запретить пользование радиочастотным ресурсом Украины;
  • прекратить предоставление любых услуг, касающихся телекоммуникационной сферы;
  • заблокировать активы телеканалов;
  • предотвратить вывод капиталов за границу.

В сети начали появляться первые фото, свидетельствующие о прекращении вещания указанных телеканалов.

  • Зеленский ввел санкции против каналов-пропагандистов
  • Зеленский ввел санкции против каналов-пропагандистов
  • Зеленский ввел санкции против каналов-пропагандистов
  • Зеленский ввел санкции против каналов-пропагандистов
  • Зеленский ввел санкции против каналов-пропагандистов
  • Зеленский ввел санкции против каналов-пропагандистов
Зеленский ввел санкции против каналов-пропагандистов / 3 фотографии

По состоянию на 00.00 3 февраля ни один из трех телеканалов, оказавшихся под санкциями, не транслируется по украинскому телевидению.

При переключении на 112, NewsOne, ZIK отображается темный экран, вещание прекращено.

В то же время на платформе YouTube стартовал спецэфир, посвящен обсуждению санкций.

По неподтвержденной информации с Telegram-каналов, приближенных к Офису президента, решение о блокировании 112, NewsOne и ZIK не было спонтанным, а готовилось долгие месяцы.

Пункты из приложений к указу Владимира Зеленского можно будет обжаловать, но это будет достаточно проблематично.

Источник: Офис президента

Фото: Офис президента

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