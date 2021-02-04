У Львові жінка з коронавірусом передчасно народила дівчинку. Дитина вагою всього 1,2 кг народилася на 29-му тижні вагітності.

Медики врятували і немовля, і матір, в якої на момент пологів було уражено 90% легень.

Після появи на світ новонароджену дівчинку з Covid-19 відразу підключили до ШВЛ-апарату.

– Після ШВЛ дівчинка почала самостійно дихати, перетравлювати їжу і рухатись, відтак ми перевели її у відділення патологій недоношених для подальшого лікування, – повідомили медики.



















Голівка вміщалася в долоню: у Львові передчасно народилася дівчинка з Covid-19 / 5 фотографий

За час лікування доньки матір встигла перехворіти на коронавірус та покращити своє здоров’я. Жінка зізналася, що спочатку боялася взяти дівчинку на руки.

– Я справді боялася, бо дитинка була на стільки крихітна, що її голівка вміщалася в долоньку.

Наразі новонароджену дівчинку вже виписали з лікарні, її стан оцінюється як стабільний.

У Болгарії народилася дитина з антитілами до Covid-19

Декілька тижнів тому у Болгарії жінка народила дитину з антитілами від коронавірусу.

Як з’ясувалося, жінка захворіла на Covid-19 ще під час вагітності, тому немовля отримало необхідні антитіла до коронавірусу.

Після успішних пологів новонародженому зробили тест на наявність антигенів, він показав позитивний результат.

Після виписки матір з дитиною перебуватимуть під контролем медиків.

Джерело: Львівський портал

Фото: Львівський портал