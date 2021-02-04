Рада поддержала использование э-паспортов наравне с бумажными

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №4355, который разрешит украинцам использовать цифровые паспорта наравне с бумажными.

В случае его принятия во втором чтении гражданам, имеющим цифровой паспорт в приложении Дія, не смогут отказать и не принять документ в электронном виде.

Также законопроект предусматривает, что цифровые паспорта можно будет предъявлять на территории Украины для удостоверения личности и подтверждения гражданства.

Но они не будут действовать для пересечения государственной границы, въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее.

Сейчас использование цифровых паспортов в Дії регулируется постановлением Кабмина. Но проект является временным, поэтому закон должен урегулировать этот вопрос.

Сегодня в 10-ти аэропортах Украины можно пользоваться электронной копией документов в приложении Дія для внутренних рейсов.

Услугу официально запустили на днях, но уже 20% пассажиров воспользовались электронными паспортами. Какие аэропорты принимают паспорта в Дії — можно прочитать в нашем материале.

Фото: Минцифры