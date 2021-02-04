Рада підтримала використання е-паспортів нарівні з паперовими

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроект №4355, який дозволить українцям використовувати цифрові паспорти нарівні з паперовими.

У разі його ухвалення у другому читанні громадянам, які мають цифровий паспорт у додатку Дія, не зможуть відмовити і не прийняти документ в електронному вигляді.

Також законопроект передбачає, що цифрові паспорти можна буде пред’являти на території України для посвідчення особи та підтвердження громадянства.

Але вони не діятимуть для перетину державного кордону, в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї.

Наразі використання цифрових паспортів у Дії регулюється постановою Кабміну. Але проект є тимчасовим, тому закон повинен врегулювати це питання.

Сьогодні у 10-ти аеропортах України можна користуватися електронною копією документів у додатку Дія для внутрішніх рейсів.

Послугу офіційно запустили днями, але вже 20% пасажирів скористалися електронними паспортами. Які аеропорти приймають паспорти в Дії – можна прочитати у нашому матеріалі.

Фото: Мінцифри