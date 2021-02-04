Как рассчитать стоимость отопление 2021

Как формируется тариф на отопление и как рассчитать его стоимость — всю необходимую информацию собрали Факты ICTV.

Расчет стоимости

Объем потребленного тепла насчитывают тремя способами:

по прибору учета (домовому или индивидуальному);

согласно нормам потребления (если счетчик отсутствует).

В домах, где установлен счетчик, оплата рассчитывается следующим образом: путем умножения утвержденной в тарифе НКРЭКУ стоимости одной гигакалории тепла на количество гигакалорий, которые потребила квартира (Стоимость гигакалории * количество гигакалорий).

Однако перед этим общее количество потребленного тепла в доме делится на общую площадь квартир и умножается на площадь вашего жилья (если речь идет о многоквартирном доме).

Информация о цене гигакалории и нормативах начисления подается на сайте поставщика тепла.

Например, количество Гкал, которое было потрачено на отопление жильцов дома, составляло 119,13869 Гкал. Отапливаемая площадь на жителей дома составляет 4822,07 кв.м.

Расчет будет выглядеть так:

119,13869 Гкал / 4822,07 кв.м. = 0,02470 Гкал / кв.м. * 65,45 кв.м. (Отапливаемая площадь квартиры) = 1,61707 Гкал. * 1 616,48 грн (тариф в Киеве) = 2 613, 96 грн.

В домах, где счетчик не установлен — площадь (кв. м) * тариф * коэффициент (включает среднемесячную температуру и фактическое количество дней предоставления услуги).

Если вы не хотите самостоятельно рассчитывать стоимость отопления, то можете воспользоваться онлайн-калькулятором.

Он поможет узнать приблизительную сумму в платежке, если у вас есть показания счетчика.

Кому положены льготы?

Льготами при оплате за тепловую энергию среди населения пользуются:

участники боевых действий, ветераны АТО;

родственники погибшего во время боевых действий;

инвалиды войны;

пострадавшие в результате катастрофы на ЧАЭС (1 и 2 категория);

ветераны военной службы, органов внутренних дел, пожарной охраны;

многодетные семьи и детские дома.

Если в квартире проживает два человека, один из которых льготник, то льготную квалификацию применят только к половине потребленной теплоэнергии.

Как платить за отопление по субсидии?

При наличии у вас субсидии на отопление, вы обязаны ежемесячно оплачивать стоимость фактически использованной услуги с учетом размера назначенной субсидии.

После назначения субсидии вы будете получать сообщение, в котором будет указываться сумма к оплате. Обычно в нем также указывают и размер предоставленной субсидии.

Если расчеты не совпадают с квитанцией?

Если ваши расчеты по оплате за отопление не совпадают с тем, что написано в квитанции, то нужно обратиться к поставщику тепла за объяснениями.

Если он не может четко объяснить и обосновать начисления в вашем счете за тепло или оказывает услуги ненадлежащего качества, звоните на правительственную горячую линию по номеру 15-45 и оставляйте жалобу, которую обработает НКРЭКУ.

Вам также могут пересчитать предоставление услуги в следующих случаях:

если предоставление услуг по централизованному отоплению началось позднее установленного срока или отопительный сезон досрочно закончился;

при наличии перерывов в предоставлении услуг, превышающих допустимый срок (12 часов в сутки один раз в месяц);

в случае несоответствия фактической температуры в жилых помещениях нормативной.

Пересчет выполняется только при условии отсутствия квартирных и домовых счетчиков тепла.

Формирование тарифов

Формирование тарифов происходит в несколько этапов. На первом этапе согласовываются показатели с местными органами самоуправления:

плановые объемы производства, транспортировки и потребления тепловой энергии;

согласование норм расходования горюче-энергетических ресурсов;

утверждение норм потребления и качества жилищно-коммунальных услуг, в том числе и в разрезе теплоснабжения;

утверждение температурного графика теплосетей;

определение арендной платы, заработной платы, штатного расписания коммунальных предприятий;

После этого, компании, которые получили лицензию на поставку тепла, производят расчеты. Руководствуются они при этом законом Украины о жилищно-коммунальных услугах.

На последнем этапе расчеты предоставляют Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, которая их рассматривает и утверждает.

Тарифы на отопление варьируются в зависимости от региона страны. Посмотреть их можно на сайте НКРЭКУ.

Накануне в комиссии, которая занимается вопросами регулирования тарифов сообщили, что до конца сезона цены на отопление и горячую воду не будут повышаться.

Но возможен рост тарифов на холодную воду, потому, что на них влияет себестоимость электроэнергии, которая в январе этого года подорожала.