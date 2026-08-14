Как оформить субсидию в Дії – инструкция
На портале Дія можно быстро и легко оформить жилищную субсидию. То есть не нужно идти в ЦПАУ, писать заявление, приносить документы и ксерокопии. Все можно сделать онлайн.
Как за 30 минут оформить субсидию онлайн через Дію – пошагово рассказывают Факты ICTV.
Шаг 1. Заходим на портал Дія и авторизуемся
Авторизируемся на портале diia.gov.ua с помощью электронной подписи или BankID, выбираем в меню Услуги раздел Пенсии, льготы и помощь.
Далее выбираем опцию Заявление на субсидию.
Шаг 2. Заполняем заявление на субсидию
В заявлении указываем адрес, по которому хотим получить субсидию, имеем ли задолженность за коммунальные услуги, выбираем, на какие именно ЖКУ нам нужна льгота (можно выбрать несколько).
Также указываем номер лицевого счета и название организации, предоставляющей услугу, есть ли счетчики, а также информацию о доходах всех членов домохозяйства, фактически проживающих по указанному адресу, кроме тех, информация о которых есть в госреестрах.
Также заполняем все остальные поля — о наличии транспортных средств, данные о приобретенном имуществе и оплаченных услугах, о приобретенной валюте, данные о том, что вы, члены хозяйства или члены их семей имеете депозитные счета на сумму более 100 тыс. грн.
Кроме того, вносим данные о наличии и уплате алиментов, а также о наличии недвижимого имущества.
Шаг 3. Выбираем способ получения субсидии
Из двух предложенных вариантов – на банковскую карту или на отделение Укрпочты – выбираем более удобный.
Шаг 4. Загружаем сканы или фото документов, если есть такая необходимость
Это может быть справка о доходах, информация о которых отсутствует в налоговой и Пенсионном фонде, договор аренды квартиры или, например, документы, подтверждающие пребывание лица в сложных жизненных обстоятельствах и тому подобное.
Шаг 5. Проверяем правильность данных, ставим электронную подпись и отправляем
Заявление автоматически поступит в Пенсионный фонд Украины, который назначает субсидии. Если понадобятся дополнительные данные, должно прийти оповещение.
Субсидия на большинство коммунальных услуг будет продлеваться автоматически, если у вас в течение года ничего не меняется.