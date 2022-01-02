Стоимость коммунальных услуг в 2022 году вырастет. Власти уже приняли решение о подорожании теплоснабжения, однако наряду с этим вырастут и другие тарифы на показатели в платежах.

Что обойдется дороже и насколько повысятся цены, Факты ICTV спросили у эксперта по вопросам ЖКХ, основательницы ГО УПС Жизнь в моем городе, председателя ГО Кирилловской Гай Кристины Ненно.

Как возрастет стоимость коммунальных услуг в 2022 году

По словам эксперта, электроэнергия в 2022 году подорожает на 20-45% для бытовых потребителей и на 50-70% для бизнеса.

Стоимость отопления и горячей воды увеличится от 50 до 70%, водоснабжение и канализация подорожают на 20-30%.

Газ для бытовых потребителей будет дороже на 15-20% (почти 9 грн за кубометр), а для теплокоммунэнерго газ будет стоить на 30–50% больше, чем раньше (не более 8,5 грн за кубометр), распределение и доставка газа тоже значительно подорожает — на 40-60% (4-5 грн).

– Так, тарифы на электроэнергию будут расти ежегодно на 20-25%. Первое такое подорожание произойдет только после окончания этого отопительного сезона. Основная причина, почему повышается цена на 1 кВт/ч электроэнергии – необходимость привести этот тариф к экономически обоснованному уровню, – объясняет Кристина Ненно.

До 30 апреля 2022 года у нас действует фиксированная цена, утвержденная Кабинетом министров, в размере 1,44 грн за 1 кВт/ч для домохозяйств, потребляющих до 250 кВт/ч в месяц.

Если больше – платить нужно будет уже 1,68 грн за 1 кВт/ч. До конца 2022 года прогнозируется 1,73-1,8 грн за 1 кВт/ч для потребляющих менее 250 кВт/ч, а 2,02–2,10 грн – для тех, кто потребляет больше.

До конца 2023 года — 2,08-2,25 грн и 2,42-2,62 грн соответственно. До конца 2024-го – 2,50-2,81 грн за 1 кВт/ч (кто потребляет менее 250 кВт/ч в месяц) и 2,90–3,27 грн для тех, кто превысит лимит.

– Суммарное повышение тарифа на электроэнергию для бытовых потребителей в течение трех лет составит 20-45%, а для бизнеса – 50-75%. По теплому и горячему водоснабжению экономически обоснованный тариф для бытовых потребителей также равняется повышению на 50-70%. Уже с 2022 года искусственное сдерживание тарифов станет невозможным и будет все дорожать, — объясняет эксперт.

По словам Кристины Ненно, пока люди не получают шокирующих платежек, потому что происходит компенсация из местного бюджета или за счет выделения дополнительных средств из госбюджета, чтобы покрыть все дополнительные расходы.

Но в то же время эксперт предупреждает, что подорожание услуг ЖЭКов и управляющих компаний состоится уже в следующем году, ориентировочно на 10%.

Это связано с тем, что с 1 декабря 2021 года возросла минимальная заработная плата.

— Но все решения по подорожанию тарифов принимает Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в области энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), которая будет рассматривать это предложение в декабре на следующий год. И если решение о повышении тарифов будет принято в декабре, новые тарифы начнут действовать уже с 1 января 2022 года, а не после окончания отопительного сезона. На сегодняшний день все тарифы остаются в силе, согласно постановлению Кабинета министров, — отмечает Кристина Ненно.

И если бытовые потребители не видят в своих платежках роста тарифов на любую из коммунальных услуг, то им не следует забывать, что для бизнеса электроснабжение и газоснабжение уже предоставляются по новым, повышенным тарифам, и они уже автоматически получили платежки с обновленными тарифами.

Правительство всячески сдерживает рост тарифов методом государственного регулирования цен.

В ноябре премьер-министр Украины Денис Шмигаль заверил, что тарифы на газ, тепло, свет и горячую воду не будут расти до конца отопительного сезона.

Государственная компания Нафтогаз сегодня предлагает населению газ по цене 7,96 грн/кубометр. Те потребители, которые попадают на Поставщика последней надежды, тоже платят такую ​​цену.

Правительство заключило меморандум с представителями местного самоуправления, чтобы оставить тарифы на тепло и горячую воду на уровне прошлого года. По словам премьер-министра, для этого государство дает 4% НДФЛ и 13,44% акциза в местные бюджеты в следующем году.

Тариф на электроэнергию был снижен для 80% домохозяйств до 1,44 грн за 1 кВт-ч. Для остальных он остается 1,68 грн за 1 кВт-ч.

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