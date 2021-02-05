На Запорожской теплоэлектростанции произошло аварийное отключение первого энергоблока.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета Энергодара.

— Сегодня, 5 февраля, в 10.50 произошло аварийное отключение энергоблока №1 Запорожской ТЭС из-за протекания масла на ТГ-1, — заявили в горсовете.

Пока в работе находятся третий и четвертый энергоблоки.

Авария на Запорожской ТЭС

3 февраля в Энергодаре произошла авария на Запорожской ТЭС. В результате город и еще несколько населенных пунктов остались без света.

Однако за 30 минут электроснабжение начало восстанавливаться.