PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина
Євгенія Шапоренко |

На Запорожской ТЭС снова произошла авария — причина

На Запорожской теплоэлектростанции произошло аварийное отключение первого энергоблока.

Запорожская ТЭС

Об этом сообщает пресс-служба горсовета Энергодара.

— Сегодня, 5 февраля, в 10.50 произошло аварийное отключение энергоблока №1 Запорожской ТЭС из-за протекания масла на ТГ-1, — заявили в горсовете.

Пока в работе находятся третий и четвертый энергоблоки.

Авария на Запорожской ТЭС

3 февраля в Энергодаре произошла авария на Запорожской ТЭС. В результате город и еще несколько населенных пунктов остались без света.

Однако за 30 минут электроснабжение начало восстанавливаться.

Фото: УНИАН

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка