На Запорізькій теплоелектростанції сталося аварійне відключення першого енергоблока.
Про це повідомляє прес-служба міськради Енергодара.
– Сьогодні, 5 лютого, о 10.50 сталося аварійне відключення енергоблоку №1 на Запорізькій ТЕС через протікання масла на ТГ-1, – заявили у міськраді.
Поки в роботі знаходяться третій і четвертий енергоблоки.
Аварія на Запорізькій ТЕС
3 лютого в Енергодарі сталася аварія на Запорізькій ТЕС. Внаслідок чого місто і ще кілька населених пунктів залишилися без світла.
Проте за 30 хвилин електропостачання почало відновлюватися.