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Факти / Україна
Євгенія Шапоренко |

На Запорізькій ТЕС знову сталася аварія – причина

На Запорізькій теплоелектростанції сталося аварійне відключення першого енергоблока.

Запорожская ТЭС

Про це повідомляє прес-служба міськради Енергодара.

– Сьогодні, 5 лютого, о 10.50 сталося аварійне відключення енергоблоку №1 на Запорізькій ТЕС через протікання масла на ТГ-1, – заявили у міськраді.

Поки в роботі знаходяться третій і четвертий енергоблоки.

Аварія на Запорізькій ТЕС

3 лютого в Енергодарі сталася аварія на Запорізькій ТЕС. Внаслідок чого місто і ще кілька населених пунктів залишилися без світла.

Проте за 30 хвилин електропостачання почало відновлюватися.

Фото: УНІАН

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