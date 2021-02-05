На Запорізькій теплоелектростанції сталося аварійне відключення першого енергоблока.

Про це повідомляє прес-служба міськради Енергодара.

– Сьогодні, 5 лютого, о 10.50 сталося аварійне відключення енергоблоку №1 на Запорізькій ТЕС через протікання масла на ТГ-1, – заявили у міськраді.

Поки в роботі знаходяться третій і четвертий енергоблоки.