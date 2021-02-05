Россия и дальше будет препятствовать судебному процессу дела МН17 — родственники погибших

Родственники погибших в катастрофе самолета рейса МН17 уверены, что Россия будет продолжать препятствовать судебному процессу и расследованию, распространяя дезинформацию.

Об этом заявил родственник трех жертв трагедии, член правления фонда Авиакатастрофа голландец Пит Плуг во время онлайн-конференции.

— Мы знаем, что Россия и дальше будет препятствовать судебному процессу и другим процедурам, однако для нас важно точно знать — что именно произошло, почему это произошло и кто за это ответственен. Наши родные были убиты ужасно. Мы должны получить правосудие. Поэтому мир должен сделать определенные выводы из этого, а мы — учиться жить с этим. Мы надеемся, что в будущем такие трагедии будут невозможны благодаря усилиям всего мира, — отметил он.

Также Пит Плуг отметил, что родственники погибших полностью доверяют результатам официального расследования.

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Он также добавил, что несмотря на любые попытки России вмешаться, суд Нидерландов имеет большое уважение в мире, и в конце концов дойдет до очень сбалансированного решения по этому делу.

Катастрофа самолета МН17 произошла 17 июля 2014 года. Самолет Boeing 777 компании Malaysia Airlines летел из Нидерландов в Малайзию. Его сбили недалеко Тореза Донецкой области в ходе российской вооруженной агрессии на востоке Украины.

В результате катастрофы погибли все пассажиры и экипаж — всего 298 человек. По количеству жертв катастрофа МН17 стала крупнейшей в истории Украины.

Международное расследование установило, что самолет сбит зенитным ракетным комплексом Бук российского производства. Независимые исследователи утверждают, что ЗРК Бук принадлежал 53-й зенитной ракетной бригаде из Курска.

24 мая 2018 года власти Австралии и Нидерландов официально обвинили Россию в катастрофе самолета.