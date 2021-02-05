Росія й далі перешкоджатиме судовому процесу справи МН17 – родичі загиблих

Родичі загиблих у катастрофі літака рейсу МН17 впевнені, що Росія продовжуватиме перешкоджати судовому процесу та розслідуванню, поширюючи дезінформацію.

Про це заявив родич трьох жертв трагедії, член правління фонду Авіакатастрофа нідерландець Піт Плуг під час онлайн-конференції.

– Ми знаємо, що Росія й далі перешкоджатиме судовому процесу та іншим процедурам, проте для нас важливо точно знати – що саме сталося, чому це сталося і хто за це відповідальний. Наші рідні були вбиті жахливо. Ми повинні отримати правосуддя. Тож світ має зробити певні висновки з цього, а ми – вчитися жити з цим. Ми сподіваємося, що в майбутньому такі трагедії будуть неможливі завдяки зусиллям усього світу, – зазначив він.

Також Піт Плуг наголосив, що родичі загиблих повністю довіряють результатам офіційного розслідування.

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Він також додав, що попри будь-які спроби Росії втрутитися, суд Нідерландів має велику повагу в світі, й врешті-решт дійде до дуже збалансованого рішення у цій справі.

Катастрофа літака МН17 сталася 17 липня 2014 року. Літак Boeing 777 компанії Malaysia Airlines летів з Нідерландів у Малайзію. Його збили неподалік Торезу Донецької області в ході російської збройної агресії на сході України.

Унаслідок катастрофи загинули всі пасажири та екіпаж – загалом 298 осіб. За кількістю жертв катастрофа МН17 стала найбільшою в історії України.

Міжнародне розслідування встановило, що літак збито зенітним ракетним комплексом Бук російського виробництва. Незалежні дослідники стверджують, що ЗРК Бук належав 53-й зенітній ракетній бригаді з Курська.

24 травня 2018 влада Австралії та Нідерландів офіційно звинуватили Росію в катастрофі літака.