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Факти / Україна
Анастасія Дячкіна |

Росія й далі перешкоджатиме судовому процесу справи МН17 – родичі загиблих

Родичі загиблих у катастрофі літака рейсу МН17 впевнені, що Росія продовжуватиме перешкоджати судовому процесу та розслідуванню, поширюючи дезінформацію.

Вшанування пам'яті загиблих у катастрофі МН17

Про це заявив родич трьох жертв трагедії, член правління фонду Авіакатастрофа нідерландець Піт Плуг під час онлайн-конференції.

– Ми знаємо, що Росія й далі перешкоджатиме судовому процесу та іншим процедурам, проте для нас важливо точно знати – що саме сталося, чому це сталося і хто за це відповідальний. Наші рідні були вбиті жахливо. Ми повинні отримати правосуддя.

Тож світ має зробити певні висновки з цього, а ми – вчитися жити з цим. Ми сподіваємося, що в майбутньому такі трагедії будуть неможливі завдяки зусиллям усього світу, – зазначив він.

Також Піт Плуг наголосив, що родичі загиблих повністю довіряють результатам офіційного розслідування.

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Він також додав, що попри будь-які спроби Росії втрутитися, суд Нідерландів має велику повагу в світі, й врешті-решт дійде до дуже збалансованого рішення у цій справі.

Катастрофа літака МН17 сталася 17 липня 2014 року. Літак Boeing 777 компанії Malaysia Airlines летів з Нідерландів у Малайзію. Його збили неподалік Торезу Донецької області в ході російської збройної агресії на сході України.

Унаслідок катастрофи загинули всі пасажири та екіпаж – загалом 298 осіб. За кількістю жертв катастрофа МН17 стала найбільшою в історії України.

Міжнародне розслідування встановило, що літак збито зенітним ракетним комплексом Бук російського виробництва. Незалежні дослідники стверджують, що ЗРК Бук належав 53-й зенітній ракетній бригаді з Курська.

24 травня 2018 влада Австралії та Нідерландів офіційно звинуватили Росію в катастрофі літака.

Джерело: Укрінформ

Фото: Dreamstime

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