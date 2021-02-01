Окружной суд Гааги возобновляет слушания по делу о сбитом 17 июля 2014 года в небе над Донбассом пассажирского самолета авиакомпании Malaysia Airlines, который выполнял рейс МН17.

Первое судебное заседание в 2021 году по этому делу должно начаться в 10.00 по местному времени в судебном комплексе Схипхол. Также суд зарезервировал дни заседаний на 8 февраля, март, апрель, май, июнь, сентябрь и ноябрь.

На этих заседаниях должны рассмотреть, как продвигается дополнительное расследование, обращение родственников погибших и другое.

Из-за коронавирусных ограничений все участники судебного заседания должны соблюдать дистанцию ​​в 1,5 метра, а также носить защитную маску.

Сначала в суде проинформируют о вопросах, которые были рассмотреть 25 ноября. Во время последнего заседания по некоторым из ходатайств защиты одного из обвиняемых, россиянина Олега Пулатова, суд принял решение провести дополнительные расследования.

Далее к выступлению будут приглашены адвокаты родственников и адвокаты обвиняемого Пулатова. Также выступят представители прокуратуры.

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Самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, совершавший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) — Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

Расследование причин катастрофы проводит Международная следственная группа, в которую вошли представители правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии.

В сентябре 2016 года группа обнародовала выводы, согласно которым лайнер сбили ракетой, которая была запущена из ЗРК Бук. Год назад объявили о принадлежности Бука к российской 53-й зенитно-ракетной бригаде, которая дислоцируется в Курске.

19 мая 2019 года назвали четырех подозреваемых в причастности к гибели самолета: Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко, которых объявили в международный розыск. Их обвиняют в убийстве и непредумышленном убийстве.

Источник: Court MH17