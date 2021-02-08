В феврале 2021 года Украина получит почти 1 млн доз вакцины от коронавируса компании AstraZeneca.

Вакцину AstraZeneca получат все категории населения, но если появятся факты негативного влияния на организм, Минздрав пересмотрит использование в определенных возрастных группах.

Об этом в эфире политического ток-шоу Свобода слова на телеканале ICTV заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

— Вакцина AstraZeneca зарегистрирована в ЕС для экстренного использования. Главным фактором для нас остается то, что вакцина способна защитить жизнь людей, — обьяснил министр.

Максим Степанов также добавил, что вакцина AstraZeneca является одним из основных препаратов программы COVAX.

По данным мировых СМИ, уже несколько европейских стран отказались от использования препарата AstraZeneca для вакцинации пациентов старше 65 лет.

Кроме AstraZeneca, в феврале Украина получит еще 17 тыс. доз вакцины производства Pfizer.

— Мы хотим для 100% населения обеспечить доступ к вакцине от Covid-19 до конца 2021 года, — заверил министр.

Начало вакцинации в Украине — дата

Запланированная вакцинация в Украине начнется после 15 февраля.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, вакцинация начнется вовремя, если партнеры будут придерживаться всех сроков поставок и транспортизации.

После получения первых партий препаратов планируется вакцинировать почти 367,5 тыс. украинцев.

На начальном этапе вакцинацию будут проводить члены мобильных бригад, которые предварительно прошли необходимые медицинские учения.

В целом Украина рассчитывает на бесплатные поставки от 8 до 16 млн доз вакцин.