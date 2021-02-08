Вакцинация от коронавируса в Украине начнется после 15 февраля.

Об этом в эфире политического ток-шоу Свобода слова на телеканале ICTV заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Первые поставки препаратов, которыми будут вакцинировать украинцев, Минздрав ожидает на этой неделе.

— Мы разработали четкую дорожную карту, Национальный план вакцинации, где четко определены все этапы ее проведения, — сообщил министр.

Максим Степанов отметил, что вакцинация начнется вовремя при условии соблюдения всех сроков поставок и транспортизации.

На первом этапе вакцинацию будут проводить члены мобильных бригад, которые предварительно прошли необходимые медицинские учения.

Вакцинация в Украине

Недавно стала известна предварительная дата, когда в Украине начнется вакцинация против коронавируса.

Виктор Ляшко подтвердил, что старт вакцинации ожидается 15 февраля.

На первом этапе планируется вакцинировать почти 367,5 тыс. украинцев.

В рамках глобальной помощи COVAX Украине обещали безвозмездно предоставить от 8 до 16 млн доз вакцин.