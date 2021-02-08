У лютому 2021 року Україна отримає майже 1 млн доз вакцини від коронавірусу компанії AstraZeneca.

Вакцину AstraZeneca отримають усі категорії населення, але якщо з’являться факти негативного впливу на організм, МОЗ перегляне використання в певних вікових групах.

Про це в ефірі політичного ток-шоу Свобода слова на телеканалі ICTV заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

– Вакцина AstraZeneca зареєстрована у ЄС для екстренного використання. Головним чинником для нас залишається те, що вакцина здатна захистити життя людей, – пояснив міністр.

Максим Степанов також додав, що вакцина AstraZeneca є одним із основних препаратів програми COVAX.

За даними світових ЗМІ, вже декілька європейських країн відмовилися від використання препарату AstraZeneca для вакцинації пацієнтів, старших 65 років.

Окрім AstraZeneca, у лютому Україна отримає ще 17 тис. доз вакцини виробництва Pfizer.

– Ми хочемо для 100% населення забезпечити доступ до вакцини від Covid-19 до кінця 2021 року, – запевнив міністр.

Початок вакцинації в Україні – дата

Запланована вакцинація в Україні розпочнеться після 15 лютого.

За словами міністра охорони здоров’я Максима Степанова, вакцинація почнеться вчасно, якщо партнери дотримуватимуться усіх термінів поставок і транспортизації.

Після отримання перших партій препаратів планується вакцинувати майже 367,5 тис. українців.

На початковому етапі вакцинацію будуть проводити члени мобільних бригад, які попередньо пройшли необхідні медичні навчання.

Загалом Україна розраховує на безкоштовні поставки від 8 до 16 млн доз вакцин.