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Факты / Украина / Общество
Анастасія Дячкіна |

К началу 2022 года от Covid-19 планируют вакцинировать половину населения Украины

Владимир Зеленский озвучил приоритеты для Украины в борьбе с коронавирусом.

Зеленський

Прежде всего, это вакцинация и ее дорожная карта.

— Эта карта разработана для надлежащего и равного доступа для всех жителей Украины. Ее главной задачей является охват не менее половины населения в течение 2021- начала 2022 года, — отметил Зеленский.

Глава государства напомнил, что первый этап вакцинации начнется уже в этом месяце — для медиков и военных.

Однако возникла новая проблема — недоверие украинцев к вакцинации.

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Второе направление — готовность медицинской инфраструктуры Украины.

По словам Зеленского, важно создать и усилить системы мониторинга системы угроз.

5 февраля Украина получила подтверждение о поставках 12 млн доз вакцины с февраля. Страна должна получить вакцины производства компании AstraZeneca и Novavax.

Фото: Офис президента

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