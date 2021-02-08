Владимир Зеленский озвучил приоритеты для Украины в борьбе с коронавирусом.

Прежде всего, это вакцинация и ее дорожная карта.

— Эта карта разработана для надлежащего и равного доступа для всех жителей Украины. Ее главной задачей является охват не менее половины населения в течение 2021- начала 2022 года, — отметил Зеленский.

Глава государства напомнил, что первый этап вакцинации начнется уже в этом месяце — для медиков и военных.

Однако возникла новая проблема — недоверие украинцев к вакцинации.

Второе направление — готовность медицинской инфраструктуры Украины.

По словам Зеленского, важно создать и усилить системы мониторинга системы угроз.

5 февраля Украина получила подтверждение о поставках 12 млн доз вакцины с февраля. Страна должна получить вакцины производства компании AstraZeneca и Novavax.