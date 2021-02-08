Володимир Зеленський озвучив пріоритети для України у боротьбі з коронавірусом.
Насамперед, це вакцинація та її дорожня карта.
– Ця карта розроблена для належного і рівного доступу для усіх мешканців України. Її головним завданням є охоплення щонайменше половини населення протягом 2021-початку 2022 року, – наголосив Зеленський.
Глава держави нагадав, що перший етап вакцинації розпочнеться вже цього місяці – для медиків та військових.
Однак виникла нова проблема – недовіра українців до вакцинації.
Другий напрям – готовність медичної інфраструктури України.
За словами Зеленського, важливо створити і посилити системи моніторингу системи загроз.
5 лютого Україна отримала підтвердження про постачання 12 млн доз вакцини з лютого. Країна має отримати вакцини виробництва компанії AstraZeneca та Novavax.