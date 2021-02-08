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Факти / Україна / Суспільство
Анастасія Дячкіна |

До початку 2022 від Covid-19 планують вакцинувати половину населення України

Володимир Зеленський озвучив пріоритети для України у боротьбі з коронавірусом.

Зеленський

Насамперед, це вакцинація та її дорожня карта.

– Ця карта розроблена для належного і рівного доступу для усіх мешканців України. Її головним завданням є охоплення щонайменше половини населення протягом 2021-початку 2022 року, – наголосив Зеленський.

Глава держави нагадав, що перший етап вакцинації розпочнеться вже цього місяці – для медиків та військових.

Однак виникла нова проблема – недовіра українців до вакцинації. 

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Другий напрям – готовність медичної інфраструктури України. 

За словами Зеленського, важливо створити і посилити системи моніторингу системи загроз.

5 лютого Україна отримала підтвердження про постачання 12 млн доз вакцини з лютого. Країна має отримати вакцини виробництва компанії AstraZeneca та Novavax.

Фото: Офіс президента

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