Володимир Зеленський озвучив пріоритети для України у боротьбі з коронавірусом.

Насамперед, це вакцинація та її дорожня карта.

– Ця карта розроблена для належного і рівного доступу для усіх мешканців України. Її головним завданням є охоплення щонайменше половини населення протягом 2021-початку 2022 року, – наголосив Зеленський.

Глава держави нагадав, що перший етап вакцинації розпочнеться вже цього місяці – для медиків та військових.

Однак виникла нова проблема – недовіра українців до вакцинації.

Другий напрям – готовність медичної інфраструктури України.

За словами Зеленського, важливо створити і посилити системи моніторингу системи загроз.

5 лютого Україна отримала підтвердження про постачання 12 млн доз вакцини з лютого. Країна має отримати вакцини виробництва компанії AstraZeneca та Novavax.