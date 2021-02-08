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Факты / Украина / Общество
Євгенія Шапоренко |

Донбасс, Covid-19 и судебная реформа: в Украине стартует серия 30 форумов (ТРАНСЛЯЦИЯ)

Офис президента запустил серию из 30 масштабных еженедельных форумов, ради общественного диалога.

Володимир Зеленський

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

— Это старт большого общественного диалога при участии власти, общественности, наших международных партнеров, украинских экспертов — ученых, журналистов, и просто всех наших обычных граждан, — заявил президент.

Каждый форум будет посвящен определенной теме, среди которых:

  • пандемия коронавируса (8 февраля);
  • медицина и соцсфера;
  • судебная реформа;
  • Крым и Донбасс;
  • коммунальные тарифы;
  • сельское хозяйство;
  • спорт;
  • промышленность;
  • культура;
  • местное самоуправление.

Празднование 30-й годовщины независимости Украины

Формат празднования 30 годовщины независимости Украины 24 августа будет для Украины беспрецедентным.

Кроме того, Владимир Зеленский анонсировал, что не только 24 августа, но и в течение всего года состоятся ряд мероприятий и важных событий, приуроченных к празднику.

Фото: Офис президента

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