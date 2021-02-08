Офис президента запустил серию из 30 масштабных еженедельных форумов, ради общественного диалога.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
— Это старт большого общественного диалога при участии власти, общественности, наших международных партнеров, украинских экспертов — ученых, журналистов, и просто всех наших обычных граждан, — заявил президент.
Каждый форум будет посвящен определенной теме, среди которых:
- пандемия коронавируса (8 февраля);
- медицина и соцсфера;
- судебная реформа;
- Крым и Донбасс;
- коммунальные тарифы;
- сельское хозяйство;
- спорт;
- промышленность;
- культура;
- местное самоуправление.
Празднование 30-й годовщины независимости Украины
Формат празднования 30 годовщины независимости Украины 24 августа будет для Украины беспрецедентным.
Кроме того, Владимир Зеленский анонсировал, что не только 24 августа, но и в течение всего года состоятся ряд мероприятий и важных событий, приуроченных к празднику.