Формат празднования 30 годовщины независимости Украины 24 августа будет для Украины беспрецедентным.

Кроме того, Владимир Зеленский анонсировал, что не только 24 августа, но и в течение всего года состоятся ряд мероприятий и важных событий, приуроченных к празднику.