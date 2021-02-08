Празднование 30-й годовщины независимости Украины будет беспрецедентным — Зеленский

Формат празднования 30 годовщины независимости Украины 24 августа будет для Украины беспрецедентным. Ведь это время подводить итоги, ставить амбициозные цели и двигаться вперед сообщил президент Владимир Зеленский.

— 30 лет независимости — это не просто знаковая дата и праздник. Это время, когда стоит подводить предварительные итоги, отмечать успехи, признавать ошибки, делать правильные выводы, ставить амбициозные цели и вместе двигаться вперед, — отметил глава государства во время выступления на всеукраинском форуме Украина 30.

Президент объяснил, что для этого нужен длинный разговор. Поэтому каждую неделю всеукраинский форум будет становиться площадкой для главных тем Украины, а еще местом диалога, вопросов, ответов и поиска и генерации решений.

Кроме того, Владимир Зеленский анонсировал, что не только 24 августа, но и в течение всего года состоятся ряд мероприятий и важных событий, приуроченных к празднику.

8 февраля в Украине стартовал всеураинський форум Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы. Во время своего выступления президент Владимир Зеленский отметил, что всего состоится 30 масштабных еженедельных форумов.

Темами для обсуждения будут пандемия Covid-19, медицина, судебная реформа, Крым, Донбасс, коммунальные тарифы и другие.