Формат святкування 30 річниці незалежності України 24 серпня буде для України безпрецедентним.

Крім того, Володимир Зеленський анонсував, що не тільки 24 серпня, а й протягом всього року відбудуться низка заходів та важливих подій, приурочених до свята.