Офіс президента запустив серію з 30 масштабних щотижневих форумів, заради суспільного діалогу.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський.
– Це старт великого суспільного діалогу за участю влади, громадськості, наших міжнародних партнерів, українських експертів – науковців, журналістів, і просто всіх наших звичайних громадян, – заявив президент.
Кожен форум буде присвячений певній темі, серед яких:
- пандемія коронавірусу (8 лютого);
- медицина і соцсфера;
- судова реформа;
- Крим і Донбас;
- комунальні тарифи;
- сільське господарство;
- спорт;
- промисловість;
- культура;
- місцеве самоврядування.
Святкування 30-ї річниці незалежності України
Формат святкування 30 річниці незалежності України 24 серпня буде для України безпрецедентним.
Крім того, Володимир Зеленський анонсував, що не тільки 24 серпня, а й протягом всього року відбудуться низка заходів та важливих подій, приурочених до свята.