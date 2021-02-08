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Факти / Україна / Суспільство
Євгенія Шапоренко |

Донбас, Covid-19 і судова реформа: в Україні стартує серія 30 форумів (ТРАНСЛЯЦІЯ)

Офіс президента запустив серію з 30 масштабних щотижневих форумів, заради суспільного діалогу.

Володимир Зеленський

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

– Це старт великого суспільного діалогу за участю влади, громадськості, наших міжнародних партнерів, українських експертів – науковців, журналістів, і просто всіх наших звичайних громадян, – заявив президент.

Кожен форум буде присвячений певній темі, серед яких:

  • пандемія коронавірусу (8 лютого);
  • медицина і соцсфера;
  • судова реформа;
  • Крим і Донбас;
  • комунальні тарифи;
  • сільське господарство;
  • спорт;
  • промисловість;
  • культура;
  • місцеве самоврядування.

Святкування 30-ї річниці незалежності України

Формат святкування 30 річниці незалежності України 24 серпня буде для України безпрецедентним.

Крім того, Володимир Зеленський анонсував, що не тільки 24 серпня, а й протягом всього року відбудуться низка заходів та важливих подій, приурочених до свята.

Фото: Офіс президента

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