Пробки в Киеве 8 февраля (ОНЛАЙН-КАРТА)

В Киеве по состоянию на утро фиксируют сильные пробки из-за снегопада.

Движение транспорта осложнено в районе станций метро Житомирская, Берестейка, Шулявская, Пойчана, Лукьяновская, Дарница, Черниговская.

Также стоят мосты Северный и Дарницкий.

Кроме того, сильные пробки сковали центр города.







Киев сковали пробки из-за снегопада (КАРТА) / 2 фотографии

Сильные пробки наблюдаются на проспекте Бажана, Дарницком шоссе, проспект Соборности, Броварском проспекте, проспекте Романа Шухевича, улице Набережно-Крещатицкая, проспект Лобановского, проспект Любомира Гузара, проспект Победы, улица Елены Телиги, проспект Степана Бандеры.

Онлайн-карта пробок в Киеве:

Снегопад в Киеве

Снегопад в столице начался около полуночи, поэтому до утра улицы города засыпало значительным количеством осадков.

В КГГА рассказали, что еще перед снегопадом работники дорожной службы провели превентивную обработку, прежде всего, мостов, улиц с мостовой, спусков, остановок общественного транспорта и лестниц.

К уборке в Киеве привлекли 347 единиц спецтехники и 206 работников в составе 32 бригад по ручной уборке.

В Киеве в течение суток прогнозируют ухудшение погодных условий.

В КГГА призывают водителей отказаться от поездок по городу на собственных авто, а также просят не оставлять машины на обочинах, крайних полосах и тротуарах, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.

— Настойчиво просим не использовать собственные автомобили во время снегопада, а отдать предпочтение общественному транспорту. Уменьшение нагрузки, в частности, на автомобильный трафик позволит коммунальным службам максимально эффективно бороться с последствиями непогоды, — заявили в пресс-службе КГГА.

Пробки в Киеве

Киев вошел в десятку мировых лидеров по количеству пробок в 2020 году. Столица Украины обошла в рейтинге следующие мегаполисы: Нью-Йорк, Токио и Лондон.

Согласно отчету, самые большие пробки киевляне могли наблюдать в декабре прошлого года.

Фото: Yevhen Honcharenko, УНИАН