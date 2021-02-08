PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство
Євгенія Шапоренко |

Київ скували затори через снігопад (КАРТА)

У Києві станом на ранок 8 лютого фіксують сильні затори у 10 балів через снігопад. 

Пробки в Киеве

Рух транспорту ускладнено в районі станцій метро Житомирська, Берестейка, Шулявська, Пойчана, Лук’янівська, Дарниця, Чернігівська.

Також стоять мости Північний і Дарницький.

Крім того, сильні затори скували центр міста.

  • Затори у Києві 8 лютого (ОНЛАЙН-КАРТА)
  • Затори у Києві 8 лютого (ОНЛАЙН-КАРТА)
  • Затори у Києві 8 лютого (ОНЛАЙН-КАРТА)
  • Затори у Києві 8 лютого (ОНЛАЙН-КАРТА)
Київ скували затори через снігопад (КАРТА) / 2 фотографии

Сильні пробки спостерігаються на проспекті Бажана, Дарницькому шосе, проспекті Соборності, Броварському проспекті, проспекті Романа Шухевича, вулиці Набережно-Хрещатицька, проспекті Лобановського, проспекті Любомира Гузара, проспекті Перемоги, вулиці Олени Теліги, проспекті Степана Бандери.

Онлайн-карта заторів у Києві:

Снігопад у Києві

Снігопад у столиці розпочався близько опівночі, тому до ранку вулиці міста засипало значною кількістю лпадів.

У КМДА розповіли, що ще перед снігопадом працівники дорожньої служби провели превентивну обробку, насамперед, мостів, вулиць із бруківки, спусків, зупинок громадського транспорту та сходів.

До прибирання у Києві залучили 347 одиниць спецтехніки і 206 працівників у складі 32 бригад з ручного прибирання. 

У Києві протягом доби прогнозують погіршення погодних умов.

Читайте
Сильний вітер і снігопади накриють Україну: прогноз погоди на 8 лютого

У КМДА закликають водіїв відмовитися від поїздок містом на власних авто, а також просять не залишати машини на узбіччях, крайніх смугах і тротуарах, аби не заважати роботі снігоприбиральної техніки. 

– Наполегливо просимо не використовувати власні автомобілі під час снігопаду, а надати перевагу громадському транспорту. Зменшення навантаження, зокрема, на автомобільний трафік дозволить комунальним службам максимально ефективно боротися з наслідками негоди, – заявили у прес-службі КМДА.

Затори у Києві

Київ увійшов у десятку світових лідерів за кількістю заторів у 2020 році. Столиця України обійшла у рейтингу мегаполіси Нью-Йорк, Токіо та Лондон.

Згідно зі звітом, найбільші затори кияни могли спостерігати у грудні минулого року.

Фото: Yevhen Honcharenko, УНІАН

Теги: ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору