Затори у Києві 8 лютого (ОНЛАЙН-КАРТА)

У Києві станом на ранок 8 лютого фіксують сильні затори у 10 балів через снігопад.

Рух транспорту ускладнено в районі станцій метро Житомирська, Берестейка, Шулявська, Пойчана, Лук’янівська, Дарниця, Чернігівська.

Також стоять мости Північний і Дарницький.

Крім того, сильні затори скували центр міста.







Київ скували затори через снігопад (КАРТА) / 2 фотографии

Сильні пробки спостерігаються на проспекті Бажана, Дарницькому шосе, проспекті Соборності, Броварському проспекті, проспекті Романа Шухевича, вулиці Набережно-Хрещатицька, проспекті Лобановського, проспекті Любомира Гузара, проспекті Перемоги, вулиці Олени Теліги, проспекті Степана Бандери.

Онлайн-карта заторів у Києві:

Снігопад у Києві

Снігопад у столиці розпочався близько опівночі, тому до ранку вулиці міста засипало значною кількістю лпадів.

У КМДА розповіли, що ще перед снігопадом працівники дорожньої служби провели превентивну обробку, насамперед, мостів, вулиць із бруківки, спусків, зупинок громадського транспорту та сходів.

До прибирання у Києві залучили 347 одиниць спецтехніки і 206 працівників у складі 32 бригад з ручного прибирання.

У Києві протягом доби прогнозують погіршення погодних умов.

У КМДА закликають водіїв відмовитися від поїздок містом на власних авто, а також просять не залишати машини на узбіччях, крайніх смугах і тротуарах, аби не заважати роботі снігоприбиральної техніки.

– Наполегливо просимо не використовувати власні автомобілі під час снігопаду, а надати перевагу громадському транспорту. Зменшення навантаження, зокрема, на автомобільний трафік дозволить комунальним службам максимально ефективно боротися з наслідками негоди, – заявили у прес-службі КМДА.

Затори у Києві

Київ увійшов у десятку світових лідерів за кількістю заторів у 2020 році. Столиця України обійшла у рейтингу мегаполіси Нью-Йорк, Токіо та Лондон.