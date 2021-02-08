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Факты / Украина
Людмила Богданова |

Дела Майдана: экс-судье райсуда Киева сообщили о подозрении

Бывшую судью одного из районных судов Киева обвиняют в препятствовании проведению митингов во время Евромайдана. Офис генерального прокурора сообщил ей о подозрении.

Євромайдан, Майдан

В 2014 году сотрудница суда безосновательно привлекла к административной ответственности трех водителей, участвовавших в Автомайдане.

Чтобы помешать акциям протеста и запугать митингующих, судья выбрала гражданам один из самых строгих видов административного взыскания — лишение права управлять транспортным средством. Позже апелляционный суд отменил это решение.

В соответствии со статьей 340 Уголовного Кодекса Украины, фигурантке дела может грозить лишение свободы до пяти лет, или ограничение свободы на такой же срок, или арест до шести месяцев, или исправительные работы до двух лет.

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Подозрение правоохранителю в государственной измене

Накануне Офис генпрокурора сообщил о подозрении в государственной измене нацгвардейцу. Правоохранитель сотрудничал с иностранными спецслужбами и сообщал им важные данные относительно украинских военных.

Источник: Офис генпрокурора

Фото: Depositphotos

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