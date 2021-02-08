Справи Майдану: екс-судді райсуду Києва повідомили про підозру

Колишню суддю одного з районних судів Києва звинувачують у перешкоджанні проведенню мітингів під час Євромайдану. Офіс генерального прокурора повідомив їй про підозру.

У 2014 році співробітниця суду безпідставно притягнула до адміністративної відповідальності трьох водіїв, які брали участь в Автомайдані.

Щоб перешкодити акціям протесту та залякати мітингувальників, суддя обрала громадянам один з найсуворіших видів адміністративного стягнення – позбавлення права керувати транспортним засобом. Пізніше апеляційний суд скасував це рішення.

Відповідно до статті 340 Кримінального Кодексу України, фігурантці справи може загрожувати позбавлення волі до п’яти років, або обмеження волі на такий самий термін, або арешт до шести місяці,в або виправні роботи до двох років.

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Підозра правоохоронцю у державній зраді

Напередодні Офіс генпрокурора повідомив про підозру у державній зраді нацгвардійцю. Правоохоронець співпрацював з іноземними спецслужбами та повідомляв їм важливі дані щодо українських військових.