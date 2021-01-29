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Факты / Происшествия
Людмила Богданова |

Был агентом другой страны: нацгвардейца будут судить за госизмену

Украинского военнослужащего обвиняют в государственной измене. Представитель Национальной гвардии Украины сообщал иностранным спецслужбам данные о нахождении в Украине военного объекта иностранных представителей.

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Кроме того, боец ​​предоставил им информацию о перемещении военнослужащих и техники, а также рассказывал об их обязанностях во время службы.

Уголовное дело по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного Кодекса Украины передано на рассмотрение суда. Нацгвардийцу может грозить лишение свободы от 12 до 15 лет, а также конфискация имущества.

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Житель Волыни работал агентом другой страны

39-летнего жителя Волынской области будут судить за государственную измену. Мужчина был шпионом другой страны с июня 2019 года.

Иностранцы заинтересовались им из-за криминального прошлого. Он помогал им воплощать меры в ущерб Украине.

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